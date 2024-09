Luciano Huck brinca com Rafa Kalimann após ela perder mais um quadro no Domingão com Huck

Luciano Huck caiu na risada após Rafa Kalimann perder mais uma vez em um quadro no programa Domingão com Huck. A atriz participou da Batalha do Lip Sync no último domingo, dia 1, e não conquistou a vitória, que foi para Juliana Paiva!

Na primeira fase, Rafa optou por dublar a música Os Dedinhos, da Eliana, e Juliana um um remix com as músicas mais antigas da banda Charlie Brown Jr.. Já na segunda, a ex-BBB recriou a cena da personagem Sandy, do filme Grease, enquanto a atriz dublou as músicas Roar e Firework, de Katy Perry.

Luciano Huck não perdeu a oportunidade e brincou com Kalimann depois que ela perdeu pelas votações da plateia. O apresentador relembrou que a atriz foi eliminada do Dança dos Famosos, que participou em 2023, e fez uma piada:

- A boa notícia da Rafa não vencer é que ela precisa continuar tentando vencer no Domingão alguma coisa. Então sempre que eu inventar alguma coisa, você vai estar inclusa.

Rafa ainda contou o tempo que teve para se preparar para a batalha e revelou que estava corrida com a reta final das gravações de Família é Tudo, na qual interpreta a vilã - e é rival da Paiva nas telas também, que vive Electra.

- Todo mundo me chama porque sabe que eu topo tudo, aí eu venho e faço. É reta final de novela aí eu olhei para a Ju e falei: A gente dá conta. Porque amanhã a gente grava. Mas a gente deu conta.

Por fim, Huck terminou com mais uma piadinha:

- Rafa, a gente se vê no próximo quadro do Domingão. Qualquer coisa você sabe que é sócia daqui.