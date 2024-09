Ex-namorados, Preta Gil recebe massagem no pé de Caio Blat

Preta Gil deu início a uma nova fase no tratamento do câncer. Depois de ter entrado em remissão, os médicos descobriram que a doença havia voltado em quatro lugares diferentes. Com isso, a cantora vem recebendo a visita de uma série de amigos e familiares.

No dia 1 de setembro, Preta recebeu Caio Blat em sua casa. Os dois já foram namorados no passado, mas mesmo após o fim do relacionamento, continuaram mantendo uma relação de amizade. Nos registros, compartilhados pela cantora nas redes sociais, o ator aparece até mesmo fazendo uma passagem nos pés dela.

O melhor massagista que tem, brincou Preta.

Quando recebeu alta do hospital, no dia 26 de agosto, Preta foi surpreendida por amigos e familiares com uma festa do pijama. Na foto acima, por exemplo, ela estava ao lado do pai, Gilberto Gil, que também participou da comemoração.

Na legenda, Preta agradeceu os amigos pelo carinho:

Ontem minhas amigas fizeram mais uma surpresa pra mim, uma festa do pijama no frio de 8° graus de SP! Foi uma delícia, essas atitudes esquentam o corpo e o coração!.