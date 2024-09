Morre a ex-senadora Maria do Carmo Alves, a mulher com mais mandatos na Casa

Faleceu no sábado, 31, a ex-senadora Maria do Carmo Alves (Democratas-SE). Aos 83 anos, ela foi vítima de um câncer no pâncreas. A parlamentar estava internada no Hospital São Lucas, em Aracaju, onde fazia hemodiálise. Maria do Carmo foi a primeira senadora eleita por seu estado e a mulher com mais mandatos no Senado. Durante 24 anos, de 1999 até 2022, ela ocupou uma cadeira na Casa.

Durante seus três mandatos, Maria do Carmo ajudou a fundar a bancada feminina e foi uma de suas primeiras integrantes. Seus principais projetos foram o Pró-Mulher, que atendeu mulheres carentes, levando educação e assistência médica gratuita para comunidades carentes, e a lei que leva assistência humanitária a presidiárias gestantes.

Nascida em Cedro de São João, cidade no interior de Sergipe com seis mil habitantes, a senadora foi casada com o ex-governador do estado, João Alves Filho (Democratas), falecido em 2020, de quem foi três vezes secretária de governo. Em 2022, não disputou reeleição e se aposentou da política.

Em seu último discurso, chamou a atenção para seu trabalho em defesa das mulheres. "Trabalhei continuamente para enfrentar a violência doméstica contra a mulher e garantir o espaço feminino no mercado de trabalho, na ciência e na política. Acredito que pensar em políticas públicas de gênero é pensar também em desenvolvimento econômico."

O presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), declarou luto na Casa de três dias, assim como a prefeitura de Aracaju e o Governo de Sergipe. Maria do Carmo deixa três filhos e netos.