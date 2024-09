Brad Pitt e Ines de Ramon estão cada vez mais sérios

Apaixonado! Brad Pitt estaria levando a sério seu relacionamento com Ines de Ramon, que veio ao público em 2022 após serem vistos juntos no show de Bono. Segundo a revista People, uma fonte revelou mais detalhes sobre o relacionamento deles.

A fonte contou que os dois passaram uma temporada romântica na Europa:

Brad está trabalhando na Europa, então eles passaram bastante tempo lá.

Em seguida, falou que Brad está gostando de passar tempo com ela e levando a sério o namoro:

Ele está levando o namoro com Ines a sério. Ele está muito feliz e gosta de passar tempo com ela. Ela é tranquila e todo mundo gosta dela.

No último sábado, dia 31, Pitt e Ines foram vistos juntinhos - e até combinando o look - desembarcando na ilha de Lido, onde ocorre o Festival de Veneza, no qual será exibido o novo filme do ator, Lobos. A designer de joias estaria lá para acompanhar e prestigiar o amado durante o evento!

O que você achou desse casal?