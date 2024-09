Bruna Biancardi posta clique raro ao lado dos pais e de Neymar Jr.

Discreta em relação à vida pessoal, Bruna Biancardi surpreendeu os seus mais de dez milhões de seguidores com um clique ao lado dos seus pais e de seu namorado, o craque brasileiro Neymar Jr.

A influenciadora que está acompanhando o namorado na Arábia Saudita, recebeu a visita dos pais, Edson Ribeiro e Telma Fonseca, que posaram segurando a pequena Mavie.

Nos últimos dias, Bruna bateu um papo com os internautas e respondeu algumas curiosidades, como sua relação com Neymar Jr. no país.

- Ficamos meio perdidos aqui, se damos as mãos ou não. Depende do lugar onde estamos. Não pode demonstração de carinho e afeto, explicou.