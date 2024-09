Algo Doce da Sofi: a pequena empreendedora

No bairro Jardim Irene, em Santo André, vive uma pequena criança cheia de imaginação e sedenta por aventuras. Uma garotinha de apenas 9 anos, de nome Sofia Ferreira, que está fazendo sucesso com seu próprio negócio.

A menina sempre teve grandes sonhos e, com muita coragem e criatividade, decidiu que queria empreender para garantir um “futuro brilhante”.

No começo do ano, a mãe de Sofia, Rose Ferreira, propôs a compra de uma máquina de algodão-doce após a pequena pedir muito para comer a guloseima. Logo de cara, Sofia amou a sugestão e, com a ajuda dos pais, a empreendedora mirim guardou dinheiro o suficiente para adquirir o seu primeiro equipamento. Uma conquista que emocionou Sofia e lhe deu gás para começar o próprio negócio: o Algo Doce da Sofi.

A família de Sofia se empenhou e participou de todo o processo de criação. Da logomarca à montagem de uma barraca especial, onde Sofia vende algodão-doce.

“Nós ficamos juntando dinheiro mais ou menos até a metade do ano para conseguir comprar a máquina de algodão-doce. Aí veio a grande ideia de fazer algodão-doce nos eventos que minha mãe participa, já que ela é fotógrafa, e eu poderia acompanhar”, explica a menina.

Com o crescente sucesso do Algo Doce da Sofi, de surpresa a pequena ganhou uma pipoqueira para complementar seus serviços. “Fiquei feliz, pois agora vendo doce e salgado”, conta.

A pequena empreendedora afirma que gosta do que faz. “Eu estou amando participar dos eventos, é incrível”, diz. Ela revela ainda que já pensa nos frutos que vai colher quando tiver mais idade. “Estou pensando no meu futuro, para quando eu tiver tipo uns 18 ou 19 anos, já conseguir ter dinheiro o suficiente para, talvez, comprar um apartamento”, declara Sofia.

A mãe sempre acompanha a menina nos eventos. As duas prezam por trabalhar juntas. “Quando uma vai, a outra também”, explica Rose.

A matéria favorita da comerciante na escola é matemática, o que, segunda a própria, ajuda muito no desempenho de seu trabalho.

Os investimentos realizados desde o início do negócio chegam a R$ 4.000. Sofia já participou de nove eventos e tem outros três fechados. O lucro, em cada um, é, em média de 35%. Segundo a mãe, a pequena fica com 10% do lucro de cada um dos eventos, para gastar com o que quiser. O restante é utilizado para pagar o investimento e o restante fica guardado na conta bancária de Sofia para ela utilizar quando for mais velha.

Ainda ao abordar o futuro, Sofia pensa em ser advogada, e vê as vendas de algodão-doce e de pipoca como formas de criar maturidade.

A menina acredita que a sua ideia serve de inspiração a outras crianças. E dá dica a quem tem proposta semelhante: “Sempre acredite nos seus sonhos”, conclui a garotinha.

Sofia tem participado de vários tipos de eventos, e em todas as cidades do Grande ABC. Os interessados nos serviços de Sofia e família podem entrar em contato pelo instagram @algodocedasofi.