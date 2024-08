Rafa Justus posa com Vicky Justus em ensaio fotográfico e derrete web

Rafaella Justus teve um dia de princesa na última sexta-feira, dia 30. A jovem celebrou a chegada de seus 15 anos de idade em grande estilo, em uma festança luxuosa que contou com uma lista cheia de famosos. Agora, o que está derretendo a web são os cliques pré-evento que foram feitos com as irmãs mais novas da aniversariante.

Além de posar ao lado da madrasta, Rafa também mostrou todo seu carinho com Vicky Justus, a mais nova herdeira de Roberto Justus. Na legenda da publicação feita por Ana Paula Siebert, ela se derreteu:

Que dia especial, de princesa, como você sonhou! Acordei feliz, realizada, você estava radiante! Te amo, que a gente tenha nessa vida muitos momentos para comemorar e motivos para te aplaudir! Continue sempre contando comigo para tudo!

Quem também não se aguentou e compartilhou uma declaração super fofa foi Roberto Justus. O papai babão não aguentou a fofura das duas filhas juntas e escreveu:

Minhas princesas prontas para a noite mágica de ontem!