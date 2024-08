Assessoria de Simaria fala após rumores de que Simone moraria com a irmã

A equipe de assessoria de imprensa de Simaria se pronunciou após a informação divulgada pelo Fofocalizando, do SBT, de que ela estaria com depressão e teria voltado a morar com a irmã, Simone Mendes, com quem formava a dupla sertaneja Simone e Simaria, que chegou ao fim em 2022.

Segundo a colunista Fábia Oliveira, a nota começava afirmando que a cantora estava bem:

Simaria está ótima, negociando com a gravadora e fazendo reuniões para definir a data de lançamento [do novo projeto].

Eles também disseram que as duas não moram juntas desde a separação:

Cada uma sempre teve a sua casa. Simaria segue morando no mesmo condomínio e a Simone no mesmo condomínio em que morava.