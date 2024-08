Operação Impacto Metropolitano reúne tropas da PM em São Bernardo

A PM (Polícia Militar) do Estado de São Paulo, sob a liderança do CPM (Comando de Policiamento Metropolitano), realizou nesta sexta-feira (30) em São Bernardo a Operação Impacto Metropolitano — Grande ABC. A ação abrangeu diversas áreas da Região Metropolitana, incluindo o CPA/M (Comando de Policiamento de Área Metropolitana) 6 (Grande ABC), 7 (Guarulhos), 8 (Osasco) e 12 (Mogi das Cruzes).

Visando reduzir os indicadores criminais e reforçar a sensação de segurança da população, a operação mobilizou aproximadamente 1.472 policiais militares e 418 viaturas, integrando diferentes modalidades de policiamento dos batalhões da região metropolitana. A iniciativa conta ainda com o apoio de unidades especializadas, como o Corpo de Bombeiros, CPRv (Comando de Policiamento Rodoviário), e diversos comandos de policiamento, como Choque, Aviação e Trânsito.

A operação teve como ponto de partida a Rua Fernão Dias Paes Leme, no bairro Parque Santo Antônio, em São Bernardo.

“A população dos sete municípios aqui do Grande ABC será beneficiada com essa grande operação, que está sendo realizada pela Polícia Militar. Estamos envolvendo não só o CPA/M-6, mas também o efetivo de diversos CPAs. Temos policiais militares empenhados para reforçar a segurança da nossa sociedade aqui no Grande ABC”, afirmou o novo comandante, o coronel Carlos Alberto Rodrigues Sanches Júnior. “É um momento de grande honra para mim, e aproveito para renovar meu respeito e minha admiração pela sociedade do Grande ABC.”