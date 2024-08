PRTB é notificado em caso que pode anular candidatura de Marçal

O PRTB, partido do candidato à Prefeitura de São Paulo Pablo Marçal, foi notificado na última quinta-feira, 29, para prestar esclarecimentos sobre ação que contesta o registro da candidatura do influenciador. A notificação foi enviada pela ministra Cármen Lúcia no âmbito de uma ação movida por Aldineia Fidélix, viúva de Levy Fidélix, fundador do partido.

Aldineia acusa Leonardo Avalanche, atual presidente da legenda, de descumprir um acordo que lhe garantiria a vice-presidência do PRTB. "O Sr. Leonardo Alves de Araújo não só está descumprindo o acordo como também tem deliberado sobre o processo eleitoral de 2024 como se fosse dono do partido, fazendo acordos e indicando candidatos ao arrepio das normas estatutárias", argumenta a viúva em seu recurso.

Procurado, Avalanche não havia respondido às tentativas de contato até a publicação deste texto. O espaço segue aberto.

Na ação, Aldineia defende a anulação dos atos de Avalanche que desrespeitaram o suposto acordo. Se acatado, portanto, o pedido derrubaria a comissão do partido que aprovou a candidatura de Marçal.

"Impõe-se, portanto, a desconstituição da atual anotação dos órgãos diretivos do PRTB junto ao TSE, em razão de sua nulidade, reconhecendo-se igualmente a nulidade de todos os atos praticados pela composição irregularmente registrada, ao longo do período em que, de modo espúrio, conduziu os destinos da agremiação", escreve a defesa da viúva de Fidélix.

Segundo Aldineia, além da vice-presidência, Avalanche teria se comprometido a ceder 20 vagas no diretório nacional e o comando dos diretórios de São Paulo, do Rio de Janeiro, do Espírito Santo.