B A E T Ã O. Domingo, 13 de agosto de 1972. A cidade ganha um estádio. Governador presente. Lotação esgotada.

VIA ANCHIETA

Quando vivi em São Bernardo, até os 12 anos e meio, eu morava na Vila Uras, que ficava próxima à concessionária De Nigris, que fica na Avenida Dr. Rudge Ramos. A entrada da vila fica na avenida, e o outro lado chega na Via Anchieta, altura do quilômetro 13. Vencendo a Anchieta, muito próxima daquele ponto, estava (e está) a Bombril. Tive uma excelente infância nessa região, da qual sempre me recordo com muito carinho.

Gustavo Carvalho - Jundiaí, SP

BOA VIAGEM

Quinto dia da novena na Basílica de São Bernardo, em honra a Nossa Senhora da Boa Viagem. Presença do padre Luís Afonso Espinel, de Santa Felicidade, Curitiba.

Quando Memória diz, orgulhosamente, que o Banco de Dados do Diário é o mais completo do Grande ABC, não exageramos. As provas são diárias. Hoje, na II Semana São Bernardo 2024, mais uma prova, com a descoberta de imagens maravilhosas que nos levam a 1972.

São Bernardo fora eleita para sediar os Jogos Abertos do Interior de 1973. Não tinha um estádio à altura, mesmo que já tivesse desapropriado a praça de esportes da indústria Elni, hoje estádio Primeiro de Maio. Então o Baetão foi projetado e construído.

Linhas arquitetônicas arrojadas. Localização privilegiada, com campo de futebol e ginásio.

O regime militar imperava. E o estádio recebeu o nome de Presidente Humberto de Alencar Castelo Branco.

Para inaugurá-lo vieram o governador Laudo Natel e o secretário de Transportes, Paulo Salim Maluf – que depois se distanciariam por questões políticas.

Mas naquele 13 de agosto de 1972, tudo era festa, e para enfrentar a Seleção Amadora de São Bernardo foi convidado o São Paulo FC, time misto. Entre os reservas, Muricy Ramalho, 16 anos, que entrou durante a partida: 2 a 1 para o Tricolor do Morumbi.

CONVITE

Muricy Ramalho, você faz parte da história do Baetão, além de técnico campeão paulista pelo Azulão há 20 anos. Venha reviver essas histórias com os são-paulinos e azulões do Grande ABC.

TESOURO

No envelope dos negativos fotográficos da inauguração do Baetão, dois nomes: João Colovatti e Antonio Carvalho, da equipe de repórteres fotográficos do Diário em 1972. As fotos foram escaneadas, mais de meio século depois, por Marcelo Politarchis, responsável pelo Banco de Dados.

Não aparece o nome do repórter que cobriu o jogo, Josué Dias, apelido ‘Diadema’. Mas Josué está numa das fotos agora redescobertas.

Crédito das fotos 1, 2 e 3 – João Colovatti e Antonio Carvalho/Banco de Dados

DOCUMENTO. São Bernardo, 13 de agosto de 1972. O Baetão é inaugurado.

1 - Laudo Natel e os dois capitães caminham para o centro do campo

2 - O governador dá o pontapé inicial observado pelo trio de arbitragem, capitães e jogadores do São Paulo.

3 - Em seguida, assiste ao jogo juntamente com Maluf, prefeito Aldino Pinotti, um convidado e o vereador Américo de Moraes.

Amanhã, aqui em Memória, a bola vai rolar

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Sexta-feira, 2 de setembro de 1994 – Edição 8795

MANCHETE – Covas e Medeiros esquentaram o debate Gazeta/Diário. Os oito candidatos ao governo do Estado participaram.

PONTO DE VISTA – Acumulação de reservas.

Os bilhões que temos foram acumulados graças a juros altos e desemprego.

Delfim Netto, ex-ministro, candidato a deputado federal.

EM 2 DE SETEMBRO DE...

1904 - Jacob João Lorenzini nascia em São Caetano. Foi o primeiro vice-prefeito da cidade (1953 a 1957). E presidente do São Caetano EC quando da conquista maior do clube, Campeão do Interior de futebol, entre 1928 e 1929.

1987 – Diário do Grande ABC lançava a coluna Memória, hoje a página Memória de todos os dias. A coluna já nasceu diária e chega, firme e forte, aos 37 anos de publicação ininterrupta. Vitória de você, leitor, que nos ajuda nesta deliciosa batalha diária.

1969 - Prefeito Newton Brandão inaugurava o Grupo Escolar Professor Oscavo de Paula e Silva, na Vila São Pedro (Bangu), em Santo André.

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

No Estado de São Paulo, hoje é o aniversário de Presidente Venceslau, fundado em 1921 e emancipado em 2 de setembro de 1926.

Pelo Brasil: Blumenau (SC); Ladário (MS); e Leopoldo de Bulhões e Mara Rosa (GO).

HOJE

Dia do Repórter Fotográfico e Cinematográfico

Dia do Florista.

Beato Apolinário Morel

2 de setembro

(Suíça, 1739 – França, 1792). Sacerdote. Mártir.

Estampa: Hesed/Casa Mãe, Fortaleza (CE)