Marcelo Lima apresenta plano de governo e alfineta Flávia Morando

Marcelo Lima, candidato do Podemos à Prefeitura de São Bernardo, reuniu-se com apoiadores ontem no bairro Planalto para divulgar seu plano de governo. Acompanhado de sua esposa, Zana Lima; dos apoiadores Edinho Montemor e Rafael Demarchi e da candidata a vice, Sargento Jéssica Cormick (Avante), o prefeiturável reforçou o desejo de trazer melhorias ao município junto com a população.

O plano de governo foi construído considerando as 30 mil sugestões de cidadãos feitas em plataforma online. “Se tem um plano de governo nessa campanha eleitoral que foi debatido e sugerido, é popular e participativo, é esse que está nas mãos de vocês”, ressaltou Marcelo.

Na ocasião, o candidato aproveitou para alfinetar a concorrente Flávia Morando (União Brasil), que não confirmou presença no debate organizado pela revista Veja que ocorre hoje. “Qualquer candidato que pretende ser prefeito tem de estar preparado para debater ideias, projetos. A população quer isso e espera que os candidatos participem. Eu quero que ocorram 30 debates, porque eu vou estar nos 30”, pontuou o prefeiturável. Flávia Morando também recusou o convite para participar do debate realizado pela Rede Gospel, na última segunda-feira.

O prefeiturável citou a Saúde como um dos seus principais focos, caso ganhe a eleição. “Vou criar o Cartão Saúde de São Bernardo, que dará prioridade de atendimento aos que vivem na cidade. É um pouco mais inovador e tecnológico que o de São Caetano.”

Edinho Montemor (Avante), ex-vereador e ex-deputado federal, diferenciou a chapa das demais. “Qual é o diferencial que temos dessa gestão que está terminando para essa que vai começar no dia 1º de janeiro? É o amor, é o carinho, é o cuidado com o ser humano, é o olhar para a pessoa com humildade e empatia. É ver na pessoa com quem se está falando o sentimento de acolhimento que nas demais não tem, é uma animização fria. Aqui não, aqui é coração. Sabe por quê? Porque veio lá da quebrada”, ressaltou.

“Essa administração vai acabar, mas as coisas boas vão continuar com ele, Marcelo Lima. Todos nós sabemos que essa administração foi bem avaliada, também graças ao Marcelo”, prosseguiu Montemor.