Gestão de aparências

A situação do Hospital Municipal de Diadema, no bairro Piraporinha, é mais um triste capítulo na história de descaso com a saúde pública no Grande ABC. Sob a gestão do prefeito José de Filippi Júnior (PT), candidato à reeleição no pleito de outubro, o hospital chegou a estado lamentável de superlotação, como evidenciado na pungente reportagem produzida pelo repórter Wilson Guardia e pelo fotógrafo Denis Maciel para a edição de hoje do Diário. Pacientes que deveriam estar em quartos apropriados são obrigados a se acomodar em macas nos corredores, um cenário que expõe a ineficiência e a falta de planejamento na administração petista. Até quando a população será tratada com tanto descaso?

Enquanto a população sofre com a precariedade da estrutura oferecida, o prefeito autoriza gasto exorbitante de quase R$ 1 milhão para pintar a fachada do hospital! A ação, revelada com exclusividade por este jornal no começo da semana, parece ter o único propósito de maquiar a realidade e criar a falsa impressão de que tudo está sob controle na unidade. Investir em cosmética quando o hospital enfrenta sérios problemas estruturais e de atendimento revela clara inversão de prioridades. O foco deveria ser a melhoria das condições internas e a ampliação da capacidade de atendimento, não a simples pintura de paredes. Mas Filippi deturpa a realidade porque precisa dos votos da população em outubro.

Essa escolha demonstra uma gestão pautada mais pela imagem do que pela eficácia. Em vez de enfrentar os desafios reais da saúde pública e buscar soluções para a superlotação e o atendimento inadequado, o prefeito prefere gastar recursos em medidas superficiais. A população de Diadema merece mais do que uma fachada bonita; precisa de hospital que funcione e atenda suas necessidades com dignidade. É urgente que o Executivo reveja suas prioridades e invista de forma mais responsável no setor. Embora com atraso, Filippi parece ter compreendido a gravidade da situação, tanto que cancelou as férias que tiraria da Prefeitura para se dedicar à campanha de reeleição, como se só isso importasse.