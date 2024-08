Santo André tem o maior crescimento populacional da região, aponta IBGE

Santo André foi a cidade da região que teve maior aumento populacional desde o último Censo, realizado em 2022. Segundo novos dados divulgados nesta quinta-feira (29) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), o município passou de 778.711 moradores há dois anos para 748.919 na projeção feita para 1° de julho de 2024 – alta de 4%. De acordo com a estimativa, o Grande ABC soma, até o fim do primeiro semestre desse ano, 2.789.011 habitantes, o que representa avanço de 3,4% em relação ao Censo 2022, quando haviam sido computadas 2.696.530 pessoas vivendo nos sete municípios.

Na contrapartida de Santo André, Rio Grande da Serra foi a cidade com a menor elevação no período, com alta de 2,6%, passando de 44.170 moradores para 45.317 neste ano.

São Bernardo, por sua vez, segue como sendo a cidade mais populosa da região, com 840.499 moradores (em 2022, eram 810.729). Na sequência, aparecem Mauá (429.380), Diadema (404.118), Ribeirão Pires (118.877) e São Caetano (165.655) de acordo com dados da nova projeção do IBGE.

A população brasileira estimada até o início do mês passado é de 212,6 milhões de habitantes. Segundo o Censo de 2022, eram 203 milhões de pessoas no território nacional – crescimento de 4,7%. O Estado de São Paulo segue como a unidade da federação mais populosa, com contingente de 45,9 milhões de pessoas.

Os dados divulgados hoje pelo IBGE são utilizados como referência para indicadores sociais, econômicos e demográficos do País. Além disso, o estudo é um dos parâmetros utilizados pelo TCU (Tribunal de Contas da União) para o cálculo do Fundo de Participação de Estado e Municípios.

Outro ponto importante para entender os dados divulgados é a diferença entre o Censo Demográfico, realizado a cada dez anos no País, e a projeção populacional, realizada anualmente no segundo semestre. O IBGE explica que o Censo é uma contagem de pessoas e domicílios, enquanto as estimativas englobam outros indicadores, como taxas de nascimento e mortalidade.

“No caso do Censo, trata-se da contagem efetiva da população em determinado ano. Os valores projetados ou estimados, por sua vez, têm como ponto de partida a população ajustada do censo, sobre a qual são aplicadas técnicas demográficas. A diferença entre as duas populações é explicada pela diferença entre o método de sua obtenção. É importante ressaltar que ambos os processos de trabalho não são excludentes, mas, sim, complementares”, explica o instituto.

RANKING

A projeção divulgada hoje aponta ainda para os 26 municípios, exceto capitais, mais populosos do Brasil - o levantamento considera apenas as cidades com mais de 500 mil habitantes. O Grande ABC tem dois municípios entre os dez primeiros, sendo São Bernardo em sexto e Santo André em sétimo lugar.

Na primeira e na segunda posição, respectivamente, Guarulhos (1,3 milhão de habitantes) e Campinas (1,2 milhão), ambos na Região Metropolitana de São Paulo, são os únicos não-capitais que aparecem na lista com mais de um milhão de moradores.

O País tem 15 municípios com mais de 1 milhão de pessoas, dos quais 13 são capitais. Ao todo, 42,7 milhões de habitantes estão nestas cidades, representando 20,1% do total do Brasil. São Paulo continua sendo o mais populoso do país, com 11,9 milhões de habitantes, seguido por Rio de Janeiro (6,7 milhões) e Brasília (3,0 milhões). Completam o ranking dos cinco municípios mais populoso Fortaleza (2,6 milhões) e Salvador (2, 6 milhões).

Na parte de baixo da lista, 26 municípios têm menos de 1.500 habitantes. Serra da Saudade (MG) é o menos populoso, com 854. Anhanguera (GO) e Borá (SP), com 921 e 928, completam a lista das cidades com menos de mil habitantes.