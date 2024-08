Claudia Alencar volta aos trabalhos após seis meses internada

Ela está de volta! Claudia Alencar tem muito o que comemorar, afinal após passar seis meses internada a atriz voltou aos trabalhos e já está gravando o seu primeiro filme: Rei Lear. Na produção, ela dará vida à Queen Lear, rainha da milícia da cidade do Rio de Janeiro.

Claudia Alencar foi convidada para viver a personagem no filme do diretor inglês Quentin Lewis, uma adaptação da personagem King Lear, de Rei Lear, de William Shakespeare, que será rodado no Rio de Janeiro.

Em recente entrevista ao O Globo, a atriz falou sobre a rotina após os meses que passou internada. Segundo ela, o mais difícil é subir e descer escadas.

Já voltei à academia, com pesos mais leves. Ficar tanto tempo sem se exercitar seriamente faz mal para o corpo..., disse.