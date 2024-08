Perseguição policial provoca acidente em Diadema após roubo com sequestro

Uma perseguição policial acabou provocando um acidente na Avenida Piraporinha, em Diadema, na manhã desta quinta-feira (29). Dois homens tentaram fugir da polícia após roubarem um veículo em São Bernardo e sequestrarem o dono. Eles acabaram presos depois de colidir o carro com um outro automóvel ao invadir o corredor do trólebus e entrar na contramão da via.

Policiais do 24° Batalhão da PM foram acionados a respeito de um veículo de carga Fiat Ducato da cor cinza que havia sido roubado por dois indivíduos ou mais e que eles estariam utilizando um veículo VW Fox de cor vermelha.

No patrulhamento, eles foram informados que o veículo estaria na Av. Piraporinha, sentido Diadema. Militares acessaram o corredor de trólebus e, ao avistarem o automóvel e tentarem abordar, o condutor esboçou reação de fuga.

Um dos encarregados da equipe da PM desembarcou do carro para dar apoio e o evasor avançou o veículo em sua direção, atravessando o corredor de trólebus e invadindo a contramão da Avenida Piraporinha. No momento, ele colidiu frontalmente contra um outro automóvel e ambos se chocaram contra o muro de uma empresa no local.

Os suspeitos tentaram fugir a pé, mas foram presos pelos policiais. Neste momento, a polícia observou que a vítima do sequestro se encontrava no banco de trás do carro. A pessoa apresentava escoriações e transferida ao hospital HMD para cuidados médicos.

Em uma revista pessoal entre os autores do crime, foi identificado que um deles estava com posse de uma pistola. Posteriormente, eles confessaram a prática de roubo mediante sequestro. Um deles, inclusive, estava sendo procurado pela Justiça pelo crima de latrocínio contra um policial civil e o outro já havia sido preso pelo crime de roubo, porém estava egresso. Eles foram conduzidos para o 3° Distrito Policial de Diadema.