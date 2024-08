Idoso é sequestrado em Diadema e forçado a fazer empréstimo

Um idoso foi sequestrado e forçado a fazer um empréstimo de R$ 10 mil no Banco Mercantil, no Centro de Diadema, nesta terça-feira (27). Ele fez a denúncia para o gerente e a Polícia Militar identificou os três suspeitos na porta da agência.

De acordo com o boletim da PM, a ocorrência foi irradiada via Copom (Comitê de Política Monetária) no interior do banco. A vítima pediu socorro ao gerente, informando que estava sendo obrigado a fazer um empréstimo enquanto os autores estavam na porta. As características dos suspeitos foram passadas via rede rádio.

A equipe abordou os indiciados e, em uma busca pessoal, foi localizada uma faca. Logo depois os militares fizeram contato com a vítima na agência e foi informado que ele havia sido sequestrado nessa segunda-feira (26), agredido e torturado durante a noite de ontem. Na manhã desta segunda, os indivíduos o obrigaram a entrar em um carro para efetuar o empréstimo.

Foi dada voz de prisão ao trio identificado e foram conduzidos para o 3° DP, sendo feito o Boletim de Ocorrência de extorsão mediante sequestro.