Apoio dos pais teria sido fundamental para suposta volta de IZA e Yuri Lima

O colunista Leo Dias anunciou a suposta volta de Yuri Lima e IZA, após o jogador ter sido visto chamando a cantora de amor em uma chamada de vídeo. Os dois ainda não se pronunciaram sobre o assunto, mas, segundo informações do jornal Extra, a volta seria real e teria sido influenciada pelos pais deles, tanto por parte da cantora, quanto do jogador.

Após IZA compartilhar publicamente que havia sido traída pelo companheiro, de quem está grávida, os pais de Yuri teriam exigido um pedido de desculpas por parte dele. Dona Magna e Seu Elson teriam sido bem duros com Lima pela troca de mensagens picantes com Kevelin Gomes.

Mas eles não foram os únicos! Do lado de IZA, a mãe dela, Isabel Cristina, também teria desempenhado o papel de conversar com a filha sobre o assunto, pedindo para que ela ponderasse a situação.

Com isso, Yuri voltou a frequentar a casa de IZA, no Rio de Janeiro, como a própria assessoria de imprensa dela confirmou. Ainda de acordo com as fontes do jornal, o isolamento e as conversas constantes teriam contribuído para a volta.

Questionada pelo jornal sobre o assunto, a assessoria da cantora afirmou não ter nada a declarar.