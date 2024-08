Príncipe Harry e Meghan Markle não teriam falado para os filhos sobre seus títulos reais

O Duque e a Duquesa de Sussex, Príncipe Harry e Meghan Markle, não teriam contado aos filhos sobre seus títulos reais britânicos e a linhagem hereditária do trono, de acordo com o US Weekly.

Fontes do jornal disseram que eles não explicaram sua herança real aos filhos, visto que o casal terá a conversa no devido tempo, acrescentando:

Eles são tão bem-educados. Archie é doce, curioso e brincalhão, e Lili é vibrante e feliz.

Pelo visto, os títulos reais das crianças serão usados em ocasiões formais. Mas os pais não utilizam em dias normais. Em março de 2023, Archie e Lilibet foram nomeados Príncipe e Princesa, o anúncio veio a partir do batizado intimista da filha caçula.