Jovem é abordado pela PM com simulacro de arma em escola de Diadema

A Polícia Militar de São Paulo, do 24° BPM, foi acionada na manhã desta quarta-feira (28) via Copom (Centro de Operações da Polícia Militar) para uma ocorrência na E.E. (Escola Estadual) Professora Marie Nader Calfat, no bairro Campanario, em Diadema. Conforme o boletim, foi relatado que havia um indivíduo portando uma arma de fogo.

Os militares, ao chegarem no local, se depararam com o rapaz de costas e com um volume na cintura "fazendo crer que era o armamento". Conforme relatos, se tratava de um ex-aluno, de 20 anos. Policiais fizeram a abordagem e constataram que havia um artefato idêntico a uma arma.

Mais tarde depois de uma análise, a equipe observou que se tratava de um simulacro de arma de fogo. Com o apoio da CGP Escolar, o rapaz foi conduzido até a 3°DP de Diadema, onde o delegado ouviu as versões dos fatos e "tomou as devidas providências legais".