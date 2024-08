Contrato para recuperar asfalto em Diadema fica quase 22% mais caro

A gestão do prefeito de Diadema, José de Filippi Júnior (PT), dilatou em 21,98% o contrato com menos de um ano de vigência para obras de recapeamento asfáltico. O aditivo prevê incremento substancial ao caixa da Eteng Engenharia e Serviços, que receberá pela execução das intervenções a quantia de R$ 17.627.229,26, ante os R$ 13.752.764,26 previstos no contrato originário número 09/23 datado em 17 de novembro de 2023.

As poucas informações disponíveis foram publicadas no Diário Oficial do Estado de São Paulo, em 16 de agosto. Isso porque, em endereço eletrônico disponibilizado pelo governo diademense, há erros no acesso à pagina e, quando acessada, as buscas não retornam resultados.

A medida adotada pelo governo Filippi gerou questionamentos por parte de vereadores de oposição, que também buscam a integra do contrato, mas encontram dificuldades. Normalmente enviam requerimentos ao Executivo para que devolutivas com as respostas sejam apresentadas. O processo é lento e demora alguns dias.

Cabo Ângelo (MDB), vereador de oposição, considera a atual gestão “amadora” e com pouco comprometimento. “Parece que tratam a coisa pública (de forma) totalmente amadora e desprovida de responsabilidade. O pior é que o atual prefeito é engenheiro de formação. Por qual motivo tantos aditamentos sempre pedindo mais prazo, mais recursos? O que parece é que há aparente desespero pela proximidade das eleições em tentar reverter a péssima imagem deixada pela incompetência destes três anos e oito meses”, discorreu.

Eduardo Minas (Progressistas) afirma ser preciso analisar minuciosamente os contratos. “Esses aditivos em época eleitoral são um problema. É preciso verificar, com muita atenção, a necessidade, para não incorrer em favorecimento. Farei uso de prerrogativa fiscalizadora com requerimento de informações na próxima sessão”, garantiu o parlamentar.

OUTRO LADO

A gestão do prefeito Filippi foi procurada e se manifestou. “O aditivo contratual citado se refere à ampliação da meta física do objeto contratual, ou seja, acréscimo do número de ruas que serão recapeadas no município. Portanto, não há reajuste dos valores praticados, mas, sim, ampliação do serviço que será executado pela empresa contratada.”

O Diário questionou o governo sobre quantas ruas ou quilômetros de asfalto estavam programados no contrato originário e quantos foram inseridos no aditivo, mas nenhuma resposta foi apresentada.

A Prefeitura informou que, desde 2021, mais de 140 ruas foram recapeadas e a meta é a de que passe de 200 a quantidade de vias com novo asfalto. Nenhum representante da Etting foi localizado para comentar o assunto.