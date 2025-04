Alex Manente questiona Prefeitura sobre emenda que enviou para o km 16

O deputado federal Alex Manente (Cidadania) está cobrando informações da Prefeitura de São Bernardo sobre os mais de R$ 12,5 milhões em emendas parlamentares que enviou para as obras do km 16 da Anchieta. O cidadanista afirmou que o projeto original prometia melhorar a mobilidade urbana, mas não foi o que aconteceu. A obra foi executada da gestão do ex-prefeito Orlando Morando (sem partido).

“Conquistamos em emendas impositivas para São Bernardo mais de R$ 12,5 milhões à nova alça de acesso, que ajudaria a melhorar o fluxo para o Taboão, Pauliceia e Jordanópolis, além de aliviar o Rudge Ramos. A Prefeitura pegou o dinheiro e fez duas novas alças ligando à Via Anchieta sentido São Paulo, não fazendo o que o projeto original previa”, destacou.

O parlamentar informou que protocolou requerimento junto à Prefeitura para saber o que aconteceu com o recurso enviado e por que o projeto foi modificado. Segundo o cidadanista, o dinheiro público precisa ser respeitado. “A obra que fizeram não condiz com a necessidade da população e vamos investigar.O poco de São Bernardo merece resposta”, pontuou.

O projeto elaborado pelo governo Morando será alvo de sindicância anunciada pelo atual chefe do Executivo, Marcelo Lima (Podemos). Obra foi entregue em novembro de 2024, antecipando o acesso à Anchieta, próximo à Rua Comendador Pinoti Gamba, no Rudge Ramos.

“É algo mal planejado, mal organizado, feito nas coxas”, disse o podemista durante evento que marcou início da obra do novo acesso na avenida José Odorizzi.