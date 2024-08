Virginia Fonseca fica doente na reta final da gravidez: Dor surreal

Virgínia Fonseca usou as redes sociais para desabafar sobre a reta final da gravidez. A apresentadora está esperando o seu terceiro filho com o cantor Zé Felipe.

A influenciadora revelou que começou a passar mal na última terça-feira, dia 27, um dia após a polêmica envolvendo sua família. Ela se queixou de dores de cabeça e de garganta, principais sintomas da gripe.

- Gente, eu estou ficando ruim. Acordei de madrugada hoje com a garganta pegando, uma dor na cabeça surreal. Acho que peguei das Marias, disse, completando: Era só isso que me faltava. Passei a gestação inteira sem ter nada, na reta final eu começo a gripar, contou.

Vale lembrar que Virgínia desabafou sobre as polêmicas envolvendo a paternidade das suas filhas, e garantiu que quem vai resolver o problema será a justiça e que já acionou seus advogados.

- Não peço para gostarem de mim. Só peço respeito com a minha família! Eu vivo por ele, é meu bem mais precioso, não vou aceitar isso mais. Aguentei até hoje. Agora bora para a Justiça. Um absurdo essas falas sem nexo. Mas deu! Respiro minha família e ver pessoas me humilharem assim é no mínimo triste. Falar que os meus filhos são de outros homens? Eu nunca dei motivo para isso. Sou casada e muito bem! Chega!, disse em seu Instagram.