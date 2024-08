Charge - 28 de agosto de 2024

A Prefeitura de São Caetano está cobrando para que a população utilize as quadras de tênis do Parque Elis Regina, inaugurado no último dia 18, em área de 16 mil m² no bairro Cerâmica. O empreendimento esportivo recebeu investimento público de R$ 14,9 milhões, sendo R$ 10 milhões provenientes de convênio com o governo do Estado, em articulação do deputado estadual Thiago Auricchio (PL), filho do prefeito José Auricchio Júnior (PSD).

O acesso ao parque é gratuito. Porém, cartazes colocados no setor administrativo indicam privilégios para quem paga. Taxas entre R$ 100 a R$ 120 por hora são cobradas de acordo com o período escolhido, vespertino ou noturno. Os valores, no entanto, não são recolhidos na secretaria e devem ser depositados em um fundo do esporte.