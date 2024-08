Taka é condenado pela Justiça Eleitoral por propaganda antecipada

O TRE-SP (Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo) condenou o candidato a prefeito de Diadema pelo MDB, Taka Yamauchi, por propaganda eleitoral antecipada. O motivo da condenação foi um vídeo gravado pelo emedebista em frente às obras do CEU (Centro Educacional Unificado) Diadema, no bairro Promissão. Taka terá de pagar multa de R$ 5 mil e ainda apagar o vídeo de suas redes sociais no prazo de 24 horas.

“É inegável a violação à Lei 9.504/1997, haja vista a configuração de propaganda eleitoral extemporânea realizada por meio de publicação em rede social”, argumentou em sua decisão o desembargador Regis de Castilho. “Nesse sentido, de análise detida das publicações questionadas, verifica-se que, nos termos pleiteados pelo recorrente, há nos autos prova de que foram, de fato, extrapolados os limites prescritos na Lei das Eleições, em seu dispositivo legal matricial, que regula quais as condutas extirpadas e que estão sujeitas à jurisdição eleitoral, e que estão condicionadas, para sua admissão, neste campo, à expressa categorização”, prosseguiu.

A denúncia foi feita pelo diretório municipal da federação Brasil da Esperança, formada por PT, PCdoB e PV. Na ação, o impetrando alega que Taka usou palavras e expressões de cunho eleitoreiro, como “vem com a gente, fazer diferente”.

“Tais expressões, em conjunto, embutem significado que chancela a candidatura, e não apenas fazem alusão à pretensa candidatura. Neste particular, adentrou-se pelo jargão utilizado em plenas campanhas eleitorais. Tal como se citaram tais expressões, passou-se o quadro da nítida candidatura, como se veiculasse o pedido de votos em material de campanha”, alegou a acusação.

O Diário procurou Taka para questioná-lo sobre se irá recorrer da decisão, mas não houve resposta até o fechamento desta edição.