Novo parque de iluminação de Rio Grande da Serra vira embate político

A troca do parque de iluminação em Rio Grande da Serra tem se tornado motivo para embates políticos. Com recursos da CIP (Contribuição da Iluminação Pública) – taxa cobrada na conta de luz –, mais de 4.000 lâmpadas serão substituídas e outras estruturas, implementadas. O avanço dos serviços, apesar de não contar com recursos dos cofres municipais, é fiscalizado pela gestão da prefeita Penha Fumagalli (PSD). No entanto, o projeto tem gerado críticas do vereador e candidato a prefeito Marcelo Akira, conhecido como Akira do Povo (Podemos).

“Basta vir à cidade à noite que você fica assustado”, destacou o parlamentar, ao apontar que os bairros Sítio Maria Joana e Vila Conde têm ruas às escuras. “Partindo da estação até o Recanto das Flores também está tudo escuro, na avenida principal”, afirmou Akira do Povo.

Na visão do parlamentar, há falta de planejamento e critérios para a aplicação de R$ 29,7 milhões. Em um de seus vídeos nas redes sociais, Akira mostra lâmpadas, em funcionamento, sendo substituídas por outras novas. O vereador até pergunta a um funcionário da concessionária Consórcio Serra Luz qual a destinação da lâmpada. O prestador de serviço responde que será restituída à Prefeitura.

OUTRO LADO

Procurada, a gestão Penha Fumagalli destacou, por nota, que “já foram instaladas mais de 1.200 lâmpadas, com os trabalhos sendo executados diariamente”. Além disso, a Prefeitura destaca que não “há bairros sem iluminação”, diz trecho do comunicado oficial.

O governo de Rio Grande da Serra garantiu a troca de 4 mil pontos de luz e substituição de fiação, de braços para fixação das lâmpadas, além da criação de “central de monitoramento a ser montada na Secretaria de Obras com o objetivo de garantir agilidade e eficiência na manutenção e gestão do contrato”.

O prazo iniciado para conclusão das intervenções é de 120 dias contados desde o dia 29 de maio, com garantia contratual de dez anos.