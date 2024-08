Ana Maria Braga reage à resposta de técnico do Palmeiras: Tem obrigação de dar satisfação

No último sábado, dia 24, durante coletiva de imprensa após o Brasileirão, Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, deu uma declaração que rodou a web e incomodou muitas pessoas. Na ocasião, a repórter Alinne Fanelli, da BandNews FM, fez sua pergunta e recebeu uma resposta extremamente atravessada de Ferreira:

- Uma coisa que vocês têm que entender é que tenho que dar satisfação a três mulheres só: minha mãe, minha mulher e a Leila [Pereira, presidente do Palmeiras]. Elas são as únicas que podem me pedir explicação. Os outros podem se manifestar, elogiar, reclamar. O treinador tem que saber ouvir e aceitar. Infelizmente aconteceram coisas dentro do clube em agosto. A pior delas foram as lesões. Umas que vocês souberam e outras não.

Agora, a torcedora roxa do Palmeiras, Ana Maria Braga se mostrou extremamente incomodada com a fala de Abel e disparou, durante o Mais Você:

- Se você é técnico de uma das melhores agremiações do Brasil, o senhor tem, sim, obrigação de dar satisfação para quem quer que seja que lhe pergunte como vai o time. Não fez pergunta pessoal, da sua vida, da família, nada seu. Estava perguntando da sua função. [...] A sua função também é informar a gente, que é torcedor, que gosta de torcer pelo Palmeiras. Mesmo que não seja. Se você fizesse isso com uma pergunta de um homem, a gente ia dizer que o senhor é mal-educado, agora, o senhor disse isso para uma mulher.

- O melhor é ninguém ir à coletiva, né, já que ele não quer responder. Não se faz isso! É misoginia mesmo. A mim, que sou mulher, me parece que é um desrespeito a nós todas as mulheres. Eu fico com medo de te encontrar em algum lugar e te perguntar alguma coisa do meu time. Qualquer pessoa fica. Sei lá qual a resposta que ele vai me dar.