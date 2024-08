Silvia Abravanel fala sobre relação com Silvio Santos: - Me mandou calar a boca

A morte do apresentador Silvio Santos ainda mexe com muitas pessoas. E várias histórias sobre ele apareceram nos últimos tempos. Uma delas foi contada por uma de suas filhas, Silvia Abravanel, durante o programa Acerte ou Caia, gravado antes da morte do Dono do Baú e exibido no último domingo, dia 25. O programa, apresentado por Tom Cavalcanti, teria estreia para domingo, dia 18, porém foi adiado devido à morte de Silvio, um dia antes.

Durante o bate-papo, Silvia conta que não tinha costume de chamar Silvio de pai, nem dentro e nem fora do trabalho. Segundo ela, no trabalho, o chamava de Silvio, como os outros funcionários, e, em casa era Senor, seu nome de batismo.

- Dentro da TV, eu o chamava de Silvio porque lá ele era meu patrão. Tive que colocar essa regra porque ele estava me dando bronca como filha e isso me atrapalhava, iniciou a apresentadora.

- Ele já me mandou calar a boca: Cala a boca, fica quieta, você não sabe o que está falando. Aí eu cruzava o braço e ficava esperando. Depois ele falava: Dona Silvia, como era mesmo aquilo ali. Ele me chamava de dona Silvia. E quando ele chega olhando pra gente, como você está me olhando, eu me derretia toda, completou.

Além de Silvia relembrar tempos com o pai, o Programa Silvio Santos do último domingo foi todo voltado aos 43 anos da emissora e cheio de homenagens ao comunicador. Patrícia Abravanel, também filha de Silvio, comemorou o aniversário e pediu para Deus capacitá-la, e as suas irmãs conseguissem para que administrassem a emissora com sucesso.