Ed Westwick, ator de Gossip Girl, se casa em luxuosa cerimônia na Itália

Ed Westwick e Amy Jackson se casaram - novamente - em uma cerimônia luxuosa na Itália, em 24 de agosto. No dia 9 de agosto, o casal fez uma cerimônia mais simples para o casamento no civil, que aconteceu no The Connaught Hotel, em Londres, na Inglaterra.

Através das redes sociais, Ed compartilhou uma série de cliques do momento especial, que reuniu cerca de 220 convidados, segundo informações da revista People. As comemorações começaram ainda na última sexta-feira, dia 23, quando os noivos convidaram os presentes para um passeio paradisíaco.

- Navegamos ao longo da costa de Ravello, Positano e Sorrento e então ancoramos em Capri para um mergulho [no mar] enquanto o sol se punha atrás das rochas Faraglioni, contou Amy.