Lea Michele anuncia nascimento da filha e dá às boas vindas ao segundo bebê

Lea Michele é oficialmente mãe de menina! A estrela de Glee anunciou no último domingo, dia 25, o nascimento da sua segunda bebê em seu Instagram.

Com uma legenda que também revela o nome da filha, Lea postou uma foto que mostrava as mãos dela, de seu marido Zandy Reich, com quem é casada desde 2019, e Ever Leo, seu primogênito, segurando os pés do mais novo xodó da família.

Our hearts are so full, Emery Sol Reich, escreve a cantora.

Alguns dias antes do nascimento de sua filha, na última terça-feira, dia 20, a atriz publicou uma foto comemorando o quarto aniversário de Ever com uma foto dela o abraçando. Na foto, é possível ver o garoto com uma camiseta escrito Promovido a irmão mais velho.

Em uma entrevista para a revista People, Lea falou sobre a diferença da primeira para a segunda gravidez, já que a gestação de Ever foi durante a pandemia.

- Foi uma experiência incrivelmente diferente estar grávida de Ever. Estávamos na Califórnia e estávamos em uma pandemia. Então era apenas ficar em casa e ter uma atividade mínima. E agora é Nova York, são as ruas movimentadas. Estou trabalhando, sou mãe e é muito diferente, contou a atriz.

Saúde a essa família linda!