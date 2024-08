Santo André entrega 204 matrículas no Camilópolis

A Prefeitura de Santo André realizou ontem a entrega de 204 escrituras do Conjunto Residencial Camilópolis, atendendo a uma antiga demanda desses moradores. Os documentos, emitidos pelo Cartório de Registro de Imóveis, garantem o título de propriedade e proporcionam segurança jurídica para os munícipes.

Com mais essa entrega, Santo André supera a marca de 11 mil escrituras emitidas pela Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária e também em parceria com o Programa Cidade Legal, do Governo do Estado.

O Conjunto Residencial Camilópolis teve sua implantação em uma área particular, de propriedade da Cooperativa Habitacional Nosso Teto, da extinta empresa Paulicoop, e foi construído entre os anos de 1999 e 2001. Este conjunto de apartamentos tem acesso principal pela Rua Taubaté e está a sete quilômetros distante do centro da cidade.

Os moradores têm à disposição uma série de equipamentos públicos urbanos, como escolas de educação infantil, de primeiro grau e segundo grau (Emeief Professora Maria Cecília Dezan Rocha), uma creche (Creche Beth Lobo), além do Centro Educacional de Santo André (Cesa) Vila Sá.

O bairro possui ainda infraestrutura que inclui rede de distribuição de água, energia elétrica, iluminação pública, rede de esgoto, além de pavimentação com guias, sarjetas, calçadas e sistema de drenagem das águas pluviais. Há ainda coleta de lixo e transporte coletivo municipal.





REFORÇO

Está foi a terceira entrega de matrículas em cerca de um mês. Em julho, o Paço entregou 104 matrículas de lotes para moradores do Núcleo Pedro Américo, na Vila Homero Thon. O Núcleo Pedro Américo teve sua implantação em área particular no final da década de 1980. A urbanização do local começou em 2010 e foi interrompida em 2015. A retomada ocorreu em 2017 após a revisão dos contratos firmados e estudos de viabilidade financeira, sendo finalizada em 2022, junto com a criação do Complexo Viário Cassaquera.

As intervenções entregues à época incluíram também reforma nas casas, implantação de redes de água e esgoto, equipamentos de micro e macrodrenagem, vielas, além de obras de contenção e paisagismo.

Há duas semanas, 788 matrículas de lotes foram entregues para moradores do Núcleo Sítio dos Vianas. O local teve sua implantação em uma área particular e rural, da família Vianna, abrangendo áreas dos atuais municípios de Santo André e São Bernardo do Campo. Após a morte do proprietário, passou por longo período de briga judicial entre herdeiros e em 1980, iniciou-se a ocupação por famílias de baixa renda.

O local tem como vias principais as ruas das Minas, das Árvores, do Mutirão, Tortuosa, Nossa Senhora das Graças e Santo Antônio, e está apenas sete quilômetros distante do centro da cidade.

Em relação aos equipamentos públicos, o núcleo possui escolas de educação infantil de primeiro e segundo grau (Emeief Cândido Portinari), uma creche (Vereador Cosmo do Gás) e um Cras (Centro de Referência e Assistência Social).