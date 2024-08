Xuxa Meneghel posta vídeo com Angélica nos bastidores do Domingão: Fortes emoções

Reencontro de milhões! Neste domingo, dia 25, Xuxa Meneghel e Angélica são convidadas especiais para a estreia da nova temporada da Batalha do Lip Sync no Domingão. Para deixar os fãs ansiosos, a eterna Rainha dos Baixinhos compartilhou um vídeo dos bastidores do programa.

Na legenda da publicação de Xuxa, ela falou sobre o que os fãs podem esperar do programa de Luciano Huck:

Hoje vai ser um dia de fortes emoções? Te espero hoje no Domingão.

Além de reencontrar a amiga Angélica, no vídeo, Xuxa também abraça Dona Déa Lúcia, que revelou que Paulo Gustavo era um grande fã da Rainha dos Baixinhos.