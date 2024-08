Matrix completa 25 anos e pode ser inspiração ao Desafio de Redação

“Acorde, Neo.” Os dizeres na tela de um computador para o personagem principal do filme "Matrix (1999)", logo nos primeiros minutos da película, é um chamado para que as pessoas despertem para a verdadeira realidade, além da ilusão criada pela IA (Inteligência Artificial). A obra, que completa 25 anos em 2024, além de trazer implicações da IA em termos de liberdade, controle e a própria definição do que é real, pode ajudar os inscritos no maior concurso literário do Grande ABC, o Desafio de Redação, já que neste ano a competição do Diário traz como tema “O impacto da inteligência artificial na vida real”.

"Matrix" é um filme de ficção científica dirigido pelos Wachowski, que explora temas de realidade simulada, controle e liberdade. A história segue Neo, um programador de computador que descobre que o mundo que ele conhece é uma simulação criada por máquinas para subjugar a humanidade. Com a ajuda de Morpheus e Trinity, ele luta contra as forças que controlam a Matrix, enquanto explora questões filosóficas sobre a natureza da realidade e o livre-arbítrio.

O filme estabelece uma relação profunda com o conceito de IA, colocando as máquinas como antagonistas. Na obra, a IA atingiu um nível de consciência e poder tão avançado que se rebelou contra seus criadores, escravizando-os em um mundo virtual. A obra levanta questões sobre o potencial de as máquinas superarem a inteligência humana, controlarem realidades e tomarem decisões éticas ou morais.

Para Alexander Coelho, sócio do Godke Advogados e especialista em Direito Digital e Proteção de Dados, o filme é um excelente ponto de partida para debates sobre ética, tecnologia e privacidade, além de ser uma metáfora rica para os desafios enfrentados à medida que as capacidades da IA continuarem a evoluir.

Ele explica que, na realidade, os desenvolvimentos em IA já estão criando situações que, em certos aspectos, lembram <CF53>Matrix</CF>, e cita algoritmos de recomendação, por exemplo, que têm o poder de criar indiretamente bolhas informacionais, onde as pessoas só veem o que o algoritmo determina como relevante para elas, o que pode limitar a percepção da realidade e reforçar preconceitos.

“Assim como no filme, onde a percepção da realidade é controlada por uma IA, hoje lidamos com algoritmos que podem moldar nossa visão de mundo, desde o que vemos nas redes sociais até as decisões que influenciam nossas vidas, como crédito, saúde e segurança”, explica o especialista. “Para evitar uma ‘matrix’ digital, é essencial existirem medidas legais e éticas rigorosas. Isso inclui a criação de diretrizes que garantam a transparência nos processos de tomada de decisão da IA, o direito dos usuários de entender e questionar essas decisões, e a implementação de mecanismos de controle que permitam aos indivíduos manter o controle sobre seus dados pessoais”, finaliza o especialista.

As escolas interessadas em realizar o Desafio de Redação devem fazer o cadastro pelo formulário disponível no portal www.dgabc.com.br/desafioredacao. A 18ª edição do Desafio de Redação tem patrocínio do Instituto Guima e do Vale dos Pinheirais Cemitério Parque & Crematório. Conta também com o apoio institucional do Centro Universitário FSA (Fundação Santo André) e da CVC Corp.