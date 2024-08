Solteira, Deborah Secco faz reflexão sobre a vida: Perdemos amores, perdemos amigos

Deborah Secco está de braços abertos para novas fases da vida, como ela mesma contou, através de um vídeo nas redes sociais no último sábado, dia 24. Recém-solteira, após o fim de seu relacionamento com Hugo Moura, a atriz está focada em passar tempo com a filha, Maria Flor.

Ao iniciar o vídeo, Secco diz:

- As coisas mudam a vida, a vida surpreende. Perdemos amores, perdemos amigos, perdemos algumas partes de nós que nunca imaginamos que fosse possível perder. Mas, quando menos se espera, nós voltamos assim, inteiros.

E continua:

- Novos amigos aparecem, outros amores chegam. Então, de repente, a gente se olha no espelho e encontra uma versão mais sábia e mais forte da gente. Eu acho mesmo que a vida está de braços abertos para o que está por vir.