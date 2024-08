Jennifer Lopez fez de tudo para salvar casamento e ainda ama Ben Affleck, mas o ator não quis continuar

Por mais que Jennifer Lopez ainda ame Ben Affleck, o desinteresse do ator em fazer o casamento funcionar teria causado o término. Isso é o que amigos próximos de J-Lo disseram em uma entrevista neste sábado, dia 24, ao Page Six. As fontes do site deram mais detalhes sobre o divórcio da artista com o ator.

De acordo com os amigos de Jennifer, a cantora teria feito de tudo para salvar o casamento. Entre os pontos mencionados por eles, a artista também tentou ouvir críticas sobre o relacionamento:

Ela o ama, sempre o amará, esse é o problema. Ela realmente acreditava que esta era a maior história de amor que ela já viu e ela estava finalmente tendo sua chance no conto de fadas. Ela realmente não parou para considerar quem era o homem real [no] conto de fadas. Ben tem uma escuridão dentro dele que nenhuma outra pessoa pode consertar. Jennifer Garner não conseguiu consertar isso, todo o sucesso do mundo não conseguiu consertá-lo. [Lopez] deu tudo o que tinha; todo o seu coração. Ela teria feito qualquer coisa para fazer isso funcionar. Ela se abriu para críticas, ridicularização e inúmeras pessoas que eram contra e diziam que isso era uma má ideia, que o relacionamento estava condenado, que havia uma razão pela qual não funcionou da primeira vez. Mas ela não queria acreditar nisso ? ela realmente acreditava que o amor conquistaria tudo.

Após dois anos do casamento de Lopez e Ben Affleck, após décadas separados, a atriz decidiu oficialmente começar os trâmites para conseguir o divórcio.