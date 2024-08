Lily Allen revela motivo de ter devolvido cachorro para abrigo e causa polêmica na web

Eita! Neste sábado, dia 24, Lily Allen se tornou um dos assuntos mais comentados nas redes sociais. A situação rolou por um trecho do podcast Miss Me? viralizar. No bate-papo, ela revela que por uma série de incidentes devolveu a cachorrinha que tinha adotado para um abrigo.

- Nós na verdade já adotamos um cachorro, mas ela comeu o meu passaporte e a levei de volta para o abrigo. Ela comeu os três passaportes, nos quais estavam os nossos vistos. Não consigo dizer a quantidade de dinheiro que me custou substituir tudo, porque foi na época da Covid e foi um pesadelo absoluto.

Lily e David Harbour moram nos Estados Unidos com as duas filhas da cantora, fruto do relacionamento com Sam Cooper. Por conta do problema com a pet, as pequenas Ethel Cooper e Marnie Rose Cooper não puderam sair do país.

- Como o pai das minhas filhas mora na Inglaterra, eu não consegui que elas voltassem a ver o pai por uns quatro, cinco meses, porque esse cachorro tinha comido os passaportes delas. Eu simplesmente não conseguia olhar para ela. Eu pensava: você arruinou minha vida.

Segundo Allen, o incidente com os passaportes não foi o primeiro, mas foi quando a cantora chegou ao seu limite.

- Ela era uma cadela muito mal comportada e eu realmente tentei muito com ela, mas não deu certo e os passaportes foram a gota d'água, por assim dizer.