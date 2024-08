Novo teaser de Cidade de Deus: A Luta Não Para é divulgado

A Max lançou um novo teaser da série HBO Original Cidade de Deus: A Luta Não Para, que estreia dia 25 agosto na plataforma de streaming. Produzida pela O2 Filmes, a série nacional se passa duas décadas depois dos acontecimentos do filme premiado internacionalmente e terá seis episódios lançados semanalmente todos os domingos até dia 29 de setembro.

No material, vemos pela primeira vez um pouco mais sobre a origem do grande conflito da série: a guerra entre os traficantes Bradock, vivido por Thiago Martins, que acabou de retornar à cena após sair da prisão, e Curió, personagem de Marcos Palmeira, considerado um líder querido na comunidade. O público já pode ter alguns vislumbres de uma trama repleta de reviravoltas e traições, na qual todos os personagens têm segundas intenções. Isso além de conhecer alguns dos novos personagens do universo de Cidade de Deus e reencontrar outros, como Buscapé, cujas fotografias guiam o vídeo, e Reginaldo, agora Secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro, mas cuja índole segue tão duvidosa quanto a vista no filme de 2002.

O final do vídeo ainda deixará todos os fãs de Cidade de Deus arrepiados, com um equilíbrio entre o passado e a promessa de conflitos ainda mais graves.Cidade de Deus: A Luta Não Para é uma continuação adaptada do romance de Paulo Lins e conta a história de seus personagens a partir das lentes de Buscapé.

O enredo se passa no início dos anos 2000 quando a saída de um jovem traficante da cadeia coloca a Cidade de Deus em disputa mais uma vez. Os moradores acabam acuados entre traficantes, milícia e poder público, mas a necessidade de escapar desse ciclo faz a comunidade se unir para enfrentar o opressor.

Para dar vida aos personagens, além de relembrar o público dos acontecimentos de 20 anos antes, a produção traz trechos do filme, que impacta direta ou indiretamente a trajetória dos novos e dos antigos membros do elenco.

Participam da produção grandes nomes como Alexandre Rodrigues, Roberta Rodrigues, Thiago Martins, Sabrina Rosa, Kiko Marques, Edson Oliveira, Andréia Horta, Marcos Palmeira, Eli Ferreira, Luellem de Castro, Jefferson Brasil, Otávio Linhares, Rafael Lozano, Leandro Daniel, Luiz Bertazzo e talentos estreantes vindos de comunidades do Rio de Janeiro como Cidade de Deus, Vidigal e Mangueira.