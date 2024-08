Noite agitada! Wanessa apoia Dado Dolabella em lançamento de filme e ator vai curtir show da cantora

Parece que o relacionamento de Wanessa Camargo e Dado Dolabella vai muito bem, obrigado! Na noite da última sexta-feira, dia 23, por exemplo, o casal fez uma dobradinha e depois de curtir o nome filme do ator - Possessões - ainda marcou presença no show da cantora com Diego Martins, em São Paulo.

No cinema, os dois ainda contaram com a presença de Ana Flor, filha do ator com Juliana Wolter. A pequena também estava lá para prestigiar o novo filme do pai.

Mais tarde, já na madrugada deste sábado, dia 24, os dois foram para a Barra Funda para que Wanessa fizesse uma participação no show de Diego. Nos bastidores, os dois estavam em clima de romance, trocaram carinhos e até um beijo.

Depois de uma breve separação, após o fim do BBB24, do qual Camargo fez parte, Wanessa e Dado retomaram o relacionamento com força total em maio de 2024.