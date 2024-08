São Caetano inicia caminhada no mata-mata da Copa Paulista

Dono da melhor campanha na Copa Paulista, o São Caetano inicia neste sábado sua trajetória na fase de mata-mata. E no primeiro confronto das oitavas de final, viaja até o Interior de São Paulo para encarar o Capivariano, às 15h.

Por ter sido a melhor entre as 26 equipes da competição, o Azulão tem a vantagem de decidir as eliminatórias em casa. No entanto, para o treinador Edson Vieira, a vantagem é pequena. “O mais justo seria quem fez melhor campanha ter pelo menos a vantagem de dois resultados iguais, mas o regulamento já foi feito”, afirmou ele, que vê o primeiro confronto de um mata-mata como primordial para chegar à classificação.

O São Caetano foi o líder do Grupo 5, com 20 pontos, enquanto o time do Interior avançou na terceira posição da Chave 4, com dez.

Além do bom desempenho do elenco em geral, o Azulão coloca as esperanças no atacante Wermeson, vice-artilheiro da competição, com seis gols.