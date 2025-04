Netuno confirma contratação do atacante João Guilherme

A sétima novidade no Água Santa para a disputa da Série D do Campeonato Brasileiro é o atacante João Guilherme, anunciado de forma oficial pelo clube na tarde de ontem.

Com dois gols marcados, o jogador ajudou o Maguary a chegar às semifinais do Campeonato Pernambucano de 2025. João Guilherme começou a carreira nas categorias de base do Fluminense-PI. Depois, teve passagens por clubes como Primavera, Flamengo-PI, Íbis e Retrô.

Já em treinamento com o restante do elenco, o atacante avalia a preparação do clube para o Nacional. “A equipe está muito boa, bem qualificada. O Água Santa formou um grupo muito bom de se trabalhar. Tenho certeza que conseguiremos o acesso à Série C, nosso principal objetivo. Temos um grupo muito difícil, mas o nosso elenco está bem confiante que realizará grandes feitos durante a competição”, diz.

Na Chave A-6, o Água Santa faz seu primeiro jogo na Quarta Divisão na próxima semana, quando recebe o Pouso Alegre-MG, na Arena Inamar.

