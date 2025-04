CBF define 3ª fase da Copa do Brasil; confira todos os confrontos

Os confrontos válidos pela terceira fase da Copa do Brasil foram sorteados pela CBF (Confederação Brasileira de Futebol) na tarde desta quarta-feira (9), na sede da entidade. Com clubes de todas as divisões nacionais, a única eliminatória entre equipes da Série A será entre Palmeiras e Ceará, e o Verdão fará o segundo jogo como mandante.

A terceira fase reúne 20 clubes que estavam na competição desde a etapa inicial, e outras 12 vagas de times que garantiram a classificação de forma automática. Todas as principais equipes do Estado se encaixam no segundo grupo: Corinthians, Palmeiras e São Paulo, por terem participação na Libertadores deste ano, e Santos, pelo título da Série B em 2024.

O Timão enfrentará o Novorizontino, adversário comum nas campanhas do Paulistão, e o jogo da volta será disputado na Neo Química Arena. Neste ano, as equipes se enfrentaram na fase de grupos do Estadual, e o Corinthians levou a melhor, em uma vitória por 1 a 0 fora de casa.

Assim como o Alviverde, São Paulo e Santos também terão adversários do Nordeste. O Tricolor encara o Náutico, atualmente na Série C, e decide o confronto em Pernambuco. Já o Peixe, que ficou de fora da competição em 2024 e faz seu retorno nesta edição, enfrenta o CRB, de Alagoas, realizando o segundo jogo da eliminatória também fora de casa.

Os duelos serão definidos em jogos de ida e volta, e em caso de empate no placar agregado, a decisão será feita por disputa de pênaltis. Os jogos de ida estão marcados para o dia 30 deste mês, enquanto os confrontos definitivos acontecerão em 5 de maio.

Os times que avançarem para as oitavas de final receberão R$ 2.315.250 em premiações. Durante toda a campanha, o clube que acabar com a taça poderá garantir aos cofres cerca de R$ 101 milhões.

Confira todas as partidas:

Vasco x Operário-PR

Fluminense x Aparecidense-GO

Bahia x Paysandu

Botafogo-RJ x Capital-DF

Internacional x Maracanã-CE

Fortaleza x Retrô-PE

Athletico-PR x Brusque

Palmeiras x Ceará

Atlético-MG x Maringá

Flamengo x Botafogo-PB

São Paulo x Náutico

Cruzeiro x Vila Nova

Santos x CRB-AL

Corinthians x Novorizontino

Red Bull Bragantino x Criciúma

Grêmio x CSA-AL

