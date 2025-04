PSG x Aston Villa na Champions: saiba possíveis escalações e transmissão

As quartas de final da Liga dos Campeões coloca frente a frente dois times que nunca se enfrentaram antes: Paris Saint-Germain e Aston Villa. O jogo acontece às 16h (horário de Brasília), e os franceses são os mandantes do primeiro encontro, no Parc des Princes.

Na competição continental, o PSG faz uma campanha instável e sofreu na primeira fase, conseguindo somente a 15ª vaga, mas chega com confiança após eliminar o Liverpool nas oitavas de final em disputa de pênaltis. Já pelo Campeonato Francês, a equipe confirmou o título no último final de semana, com seis rodadas de antecedência, e faz uma campanha invicta até o momento.

Os ingleses, donos de um troféu da Champions League, também chegam em boa fase para o confronto. Classificados na oitava colocação na primeira fase, o Aston Villa goleou o Brugge nas oitavas com 6 a 1 no placar agregado. Na Premier League o desempenho também é bom: sétima colocação e quatro jogos de invencibilidade.

Detalhes da partida:

- Dia e horário: quarta-feira, 9 de abril, às 16h (de Brasília)

- Local: Parc des Princes, em Paris, na França.

- Onde assistir: TNT e Max (streaming)

Prováveis escalações:

PSG: Donnarumma; Hakimi, Beraldo, Pacho, Mendes; Neves, Vitinha, Ruiz; Kvaratskhelia, Dembélé, Barcola.

Técnico: Luis Enrique

Aston Villa: Martinez; Dinheiro, Konsa, Mings, Digne; Kamara, Tielemans; McGinn, Asensio, Rogers; Rashford.

Técnico: Unai Emery

