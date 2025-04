Luiz Gustavo vai ao CT do São Paulo em 1º dia do tratamento do tromboembolismo fora do hospital

Luiz Gustavo matou a saudade dos companheiros de São Paulo ao retornar ao Centro de Treinamento da Barra Funda nesta quarta-feira. Afastado das atividades após ter diagnosticado um tromboembolismo pulmonar e passar três noites internado no Hospital Albert Einstein, no Morumbi, o volante foi transmitir apoio ao time que encara o Alianza Lima, do Peru, nesta quinta-feira, pela segunda rodada da Libertadores.

O volante recebeu alta hospitalar na terça-feira e ainda não sabe quando e como será seu retorno aos treino e jogos. Ele está sendo medicado e permanecerá em repouso por um período de dez dias, até passar por uma nova avaliação no Hospital Albert Einstein.

O jogador ficou na parte interna do CT, onde recebeu apoio de muitos companheiros e, ao mesmo tempo, precisou explicar a doença e quais os passos a seguir. A curiosidade no elenco era grande, mas Luiz Gustavo tratou de tranquilizar a todos.

Além do volante, outros três nomes importantes seguem afastados dos jogos: os meias Lucas Moura e Oscar e o volante Pablo Maia, todos cuidando de lesões e ainda sem previsão de volta. O trio deu continuidade ao tratamento no Reffis Plus do São Paulo.

O dia de visitas contou, ainda, com a presença do ex-lateral-direito Raphinha, que ganhou camisa personalizada do clube, das mãos do diretor Carlos Belmonte, e muitos abraços dos ex-companheiros, com os quais conquistou a Copa do Brasil de 2023 e a Supercopa Rei de 2024.

De olho na segunda vitória na Libertadores, Luis Zubeldía comandou um atividade de 11 contra 11 em simulação de jogo. Prevendo uma enorme retranca, o técnico argentino ensaiou muitas situações ofensivas e dedicou boa parte das atividades às bolas paradas.