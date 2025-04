São Bernardo aumenta preço de ingressos para a Série C

O São Bernardo FC iniciou ontem as vendas de bilhetes para a estreia na Série C do Campeonato Brasileiro com uma notícia desanimadora para a torcida: o preço das entradas aumentou em relação ao aplicado na edição de 2024.

No último ano, os ingressos de jogos da primeira fase disputados no Estádio 1º de Maio em fins de semana variavam entre R$ 40 e R$ 50 (entrada inteira), e R$ 20 e R$ 25 (meia-entrada).

Já para a primeira rodada deste ano, os bilhetes custam R$ 60, e R$ 30 com o direito à meia-entrada. Os preços já foram aplicados durante a campanha do clube no Campeonato Paulista.

Assim como em 2024, no entanto, os compromissos em dias de semana devem custar menos aos bolsos dos torcedores. Em média, o clube aplicou ingressos por R$ 20.

Para conferir a partida de estreia do Tigre no Nacional deste ano, diante do ABC-RN, no domingo (13), às 16h, os interessados precisam acessar o site saobernardofc.soudaliga.com.br. A bilheteria do estádio funcionará apenas no dia do jogo, a partir de 10h.

CONTRATAÇÃO

Em fase final de preparação, o Aurinegro oficializou ontem a contratação do atacante Sillas para a disputa da Série C. O atleta é o quinto reforço anunciado pelo clube desde a eliminação no Estadual.

Com passagens por times como Atlético-GO e Remo, o jogador de 29 anos foi o artilheiro do Velo Clube durante o Paulistão, com cinco gols marcados, além de uma assistência. Ano passado, ele defendeu as cores do Botafogo-PB, onde teve uma passagem mais tímida, somando apenas um gol e uma assistência em 13 jogos.

Sillas já participa das atividades com o restante do elenco no Centro de Treinamento de Atibaia, e estará à disposição do técnico Ricardo Catalá na partida de domingo.

E o técnico não vai ter missão fácil para montar o setor ofensivo do Aurinegro para o compromisso, com opções como Rodolfo e Henry Miyamoto, além do próprio Sillas na disputa por uma vaga na mesma posição.

Mesmo com poucos dias até o primeiro jogo do Nacional, Sillas não será a última contratação do clube que busca o acesso à Segunda Divisão, e mais chegadas devem ser confirmadas pelo Tigre na próxima semana.

