Diocese de Santo André promove Festival Vocacional

A Diocese de Santo André promove neste domingo (25) seu 6º Festival Vocacional, no Complexo Ayrton Senna, em Ribeirão Pires, que terá início à 8h, com uma missa presidida pelo bispo Dom Pedro Carlos Cipollini.

O objetivo do evento, que também terá diversas atrações ao longo do dia, incluindo apresentações musicais, é fortalecer a cultura vocacional da Igreja Católica entre os jovens do Grande ABC.

O valor do ingresso para participar do festival é de R$ 20, reforçando o compromisso da diocese em tornar o evento acessível a todos. Na edição anterior, o festival foi um enorme sucesso, com mais de 3.000 mil ingressos vendidos, demonstrando o crescente envolvimento da comunidade em eventos que promovem a reflexão vocacional.

Este ano, a organização diz esperar uma participação ainda maior. Haverá apresentações da cantora Fátima Souza, às 12h, e do DJ Alan Nunes, às 18h, com um set de música eletrônica cristã.

Além dessas atrações, o festival incluirá a tradicional Gincana Vocacional e a Feira Pastoral e Vocacional, proporcionando um espaço para que diferentes movimentos e pastorais da diocese compartilhem suas experiências e carismas.

O padre Cauê Ribeiro Fogaça, assessor eclesiástico do SAV (Serviço de Animação Vocacional), que organiza o evento, destaca a importância do festival.

“O Festival Vocacional 2024 é uma oportunidade única para que os fiéis de nossa Igreja sintam-se efetivamente chamados por Deus. O Senhor chama a todos. Neste sentido, o FV24 é um sinal concreto desse chamado, pois através da oração, da convivência fraterna e das atividades, sobretudo os nossos jovens, podem discernir seu chamado e perceber que, ao responder sim ao Senhor, com generosidade, podem se empenhar efetivamente na construção do Reino de Deus”, disse. “Não tenham medo de se lançar nos braços do Senhor”, completou.

Organizado pelo SAV com o apoio de diversas pastorais e movimentos diocesanos, o festival reafirma o compromisso da diocese com a evangelização e o fortalecimento da comunidade católica local.