Vereador faz protesto em frente às obras de UBS em Santo André

Grupo de pessoas que se diziam ligadas a movimentos sociais se aglomerou nesta sexta-feira (23) pela manhã na Rua Silveiras, na Vila Guiomar, em Santo André, portando faixa e entoando gritos de ordem, para protestar em frente à UBS (Unidade Básica de Saúde), que está sendo reformada pela Prefeitura. Um dos líderes do protesto era o vereador Ricardo Alvarez (Psol), candidato à reeleição. O ato despertou a curiosidade de quem passava pelo local.

“É a primeira vez na minha vida que vejo alguém protestar contra investimentos destinados a melhorar o atendimento à população”, ironizou o secretário de Saúde de Santo André, Acácio Miranda da Silva Filho. Ele informou que o governo está investindo aproximadamente R$ 3 milhões nas obras. A unidade reformada deve ser entregue na segunda quinzena de setembro.

Alvarez contou que o protesto foi idealizado não contra a reforma, mas para denunciar uma tentativa do prefeito Paulo Serra (PSDB) de transferir a unidade de saúde a outra localidade – há cerca de três anos, a administração tentou vender o imóvel onde se encontra o posto de atendimento, mas desistiu da ideia após decisão judicial contrária à medida, optando então pela reforma.

“Se dependesse do prefeito, esta UBS hoje estaria nas mãos de uma escola privada. Mas ele faz propaganda agora exaltando a reforma. É preciso resgatar a verdade. Este foi o motivo do protesto”, explicou Alvarez ao Diário. A candidata a prefeita de Santo André pelo PT, Bete Siraque, também participou da mobilização.

A Secretaria de Saúde informou que o plano de vender o imóvel onde fica a UBS Vila Guiomar foi abortado por decisão administrativa. “O governo do prefeito Paulo Serra vetou a decisão e optou pela reforma e modernização, para seguir prestando os serviços à população”, posicionou-se a Pasta, em nota.

Mesmo em obras, a unidade – que é segunda maior da cidade, com 1.400m² de área construída, atrás apenas da Clínica da Família Capuava, a ser inaugurada na sexta-feira – vem funcionando para receber a população. A UBS atende aproximadamente 12 mil pessoas por mês. Quando estiver pronta, será a 49ª dentro do padrão Qualisaúde, com 100% de prontuário eletrônico.

O segundo andar do prédio onde funciona a Unidade de Saúde da Vila Guiomar está praticamente concluído. Já no piso térreo, a intervenção segue em ritmo acelerado. Alvarez revelou que 30% do valor investido na reforma foram encaminhados pelo deputado federal Ivan Valente (Psol-SP), via emenda parlamentar. “Por intermédio do nosso mandato”, completou o vereador.

O equipamento, que funciona com horário estendido, das 7h às 21h, vai contar com 15 consultórios, três cadeiras odontológicas, além de sete equipes de Estratégia Saúde da Família e duas tradicionais.