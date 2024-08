Ação em Santo André marca início de megaoperação da Polícia Militar

Marcando o início da Operação Força Total, iniciativa desenvolvida simultaneamente por todas as polícias militares do Brasil, o efetivo da Capital e da Região Metropolitana se reuniu na tarde desta sexta no Estádio Bruno José Daniel, em Santo André, para a revista das tropas. A ação, que se estenderá até este sábado, visa aumentar a percepção de segurança da população por meio da intensificação do policiamento ostensivo e preventivo, de acordo com a corporação.

“O objetivo disso, obviamente, é dar uma demonstração de força das polícias militares, mas principalmente fazer com que a gente saiba operar em condições adversas”, disse o comandante-geral da Polícia Militar paulista, coronel Cássio Araújo de Freitas, que lembrou o sucesso de operações anteriores.

“Essa operação tem dado ótimos resultados, sobretudo na área de inteligência. Temos identificado indivíduos envolvidos em homicídios, que são oriundos de outros estados e se encontram aqui no nosso estado. Já realizamos essas operações no Guarujá, no interior do Estado e na Baixada Santista. Da mesma forma, criminosos que são alvos de nossas inteligências também são presos ou confrontam a instituição em outros estados, como já aconteceu na Bahia, em Pernambuco, em Alagoas, no Paraná, entre outros”, afirmou.

O planejamento e a coordenação da operação são conduzidos pelo CNCG (Conselho Nacional de Comandantes-Gerais das Polícias Militares), colegiado presidido atualmente pelo próprio coronel Cássio Araújo de Freitas.

O policiamento ostensivo-preventivo busca coibir a eclosão de atos ilegais, tais como crimes contra o patrimônio e que envolvam violência (roubo e furto de celulares, estabelecimentos comerciais e de veículos, por exemplo), no ambiente urbano e rural, em todas as rodovias estaduais e nas ruas e avenidas da Capital, Interior e Litoral.

“Esta operação não acontece apenas aqui. Obviamente, ela foi realizada na cidade de Santo André devido aos indicadores criminais, sobretudo no que diz respeito a roubos e furtos de veículos”, disse o coronel.

“O objetivo disso, como sempre defendi, é a tese de que as polícias militares, que realizam mais de 90% das atividades de segurança pública do País, merecem o respeito pelo que fazem”, concluiu.

O planejamento estratégico contou com análises dos índices criminais de cada região, baseadas em georreferenciamento e nos princípios do policiamento inteligente, focadas, também, nas ações especiais de polícia e no combate ao crime organizado.

A Operação Força Total terá o envolvimento de policiais militares das unidades de Policiamento Territorial, de Choque, Ambiental, Trânsito Urbano e Rodoviário, além do Comando de Aviação, com os helicópteros Águia e drones, além do Corpo de Bombeiros.