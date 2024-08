Sabrina Carpenter, Shawn Mendes, Camila Cabello e a teoria sobre suposto triângulo amoroso

O novo álbum de Sabrina Carpenter, Short nSweet lançado nesta sexta-feira, 23), está gerando grande repercussão nas redes sociais. Fãs notaram que quatro faixas do disco parecem abordar o breve romance da cantora com Shawn Mendes. Uma dessas músicas, intitulada Taste, ganhou um clipe que conta com a participação de Jenna Ortega.

Sabrina e Shawn teriam tido um relacionamento entre fevereiro e março de 2023. Embora nenhum dos dois tenha confirmado publicamente, eles foram vistos juntos em diversas ocasiões. Em abril do mesmo ano, Shawn foi flagrado aos beijos com sua ex-namorada, Camila Cabello, no festival Coachella. O casal, que havia namorado por dois anos, tentou reatar, mas a tentativa não durou, e em junho de 2023 foi anunciado mais um término.

Esse reencontro e o breve envolvimento de Shawn com Sabrina parecem ter inspirado várias letras do novo álbum da cantora. Nas redes sociais, fãs especulam que Camila teria enviado "fotos cada vez mais reveladoras" para Shawn enquanto ele ainda estava com Sabrina. Além disso, há rumores de que Shawn teria se encontrado com Camila enquanto ainda saía com Sabrina.

Confira abaixo as faixas que os fãs acreditam tratar desse "triângulo amoroso":

'Taste'

A música que abre o álbum apresenta Sabrina cantando: "Você se pergunta por que metade das roupas dele sumiu. Elas estão no meu corpo. Agora eu fui embora, mas você continua deitada. Do meu lado, um grau de separação. Eu ouvi dizer que vocês voltaram e, se isso for verdade, você vai ter que sentir meu gosto quando ele te beijar". O clipe, estrelado pela atriz de Wandinha e Pânico, mostra duas mulheres interessadas no mesmo homem, que se envolvem em uma série de agressões brutais uma contra a outra. No final, as duas superam a rivalidade e até se beijam.

'Coincidence'

Nessa faixa, os fãs acreditam que Sabrina aborda o término com Shawn e seu rápido retorno para Camila Cabello. A letra também parece sugerir que Camila enviava mensagens picantes para Shawn: "Semana passada, você não tinha dúvidas. Essa semana, está guardando espaço na sua boca pra língua dela. Agora ela está te mandando umas fotos com cada vez menos roupa, tentando transformar o passado em presente ... E você perdeu todo o seu bom senso, quando me contou a verdade".

'Dumb & Poetic'

De acordo com os fãs, essa música também é sobre Shawn Mendes. A letra fala sobre um homem que abalou o emocional de Sabrina: "Você é tão idiota e poético. Costumo me apaixonar por esses, gosto do estilo. Você já leu todos os livros de autoajuda. Escolhe a dedo frases como se fossem palavras que você inventou ... Você fica tão triste por não haver comunicação, mas querido, você que nos colocou nessa situação".

'Sharpest Tool'

Nesta faixa, Sabrina parece falar sobre um relacionamento que ela considerava íntimo, até perceber que não era recíproco: "Nós transamos, conheci seus melhores amigos. E depois passou um pássaro e você esqueceu. Eu não ouço uma palavra, até que a sua culpa aparece. Numa terça-feira, mandou um ingênuo oi, como se realmente não quisesse terminar". Em seguida, Sabrina aparentemente volta a mencionar Shawn e Camila: "Nós nunca conversamos sobre como você encontrou Deus na casa da sua ex. Sempre fazia questão de deixar o celular virado pra baixo. Parece que, da noite pro dia, virei uma v*dia que agora você odeia. Nós nunca conversamos sobre como você me fez sentir culpada e foi assim que me abri com você. E depois você se desconectou, me deixou de boca aberta".