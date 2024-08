Linhas 8 e 9 do metrô apresentam tempo de intervalo nesta sexta

Os passageiros das linhas 8 e 9 do Metrô de São Paulo enfrentam dificuldade na noite desta sexta-feira (23), segundo boletim da ViaMobilidade.

De acordo com o informe compartilhado com a imprensa, os pontos que mais chamam atenção na Linha 8 está entre as estações Júlio Prestes e Palmeiras-Barra Funda, com até 12 minutos de espera. Enquanto isto, para quem se dirige da Palmeiras-Barra Funda e Itapevi, o intervalo é de até 6 minutos.

Já na Linha 9, a lentidão chega a 9 minutos entre as estações Osasco e Pinheiros.

Outro ponto que sofre com atrasos está da Pinheiros a Bruno Covas-Mendes/Vila Natal, com 5 minutos.

Segundo o comunicado, a estratégia para melhorar a fluidez dos passageiros é o ''looping'', na qual os trens fazem ida e volta para buscar a redução dos intervalos.