Azulão garante que processo na Justiça beneficia futuro do clube

Com o pedido de recuperação judicial realizado no ínicio de agosto, para abater dívidas que superam os R$ 70 milhões, o São Caetano se posicionou oficialmente sobre o processo na tarde desta quinta-feira, e a diretoria do clube garante que a medida medida é benéfica para o futuro do Azulão.

“A recuperação judicial visa reestruturar as finanças do clube e honrar os compromissos com credores, funcionários, atletas e fornecedores”, diz parte da nota oficial publicada pelo São Caetano. O documento ainda cita exemplos dos times do Botafogo, Vasco e Cruzeiro, que também passaram por processos iguais nos últimos anos.

Ainda de acordo com a nota publicada pelo Azulão, a torcida e a comunidade local são importantes para manter vivo o sonho do retorno da equipe à elite do futebol nacional. “Este é um passo essencial para garantir que o clube continue a proporcionar momentos de alegria e orgulho aos seus torcedores. A diretoria agradece a compreensão e o apoio de todos durante este processo”, conta.

Dentro de campo, o São Caetano é dono da melhor campanha nesta edição da Copa Paulista, e inicia o mata-mata da competição desta sexta-feira, quando encara o Capivariano fora de casa.